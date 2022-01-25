В онкодиспансере Башкирии появились два ускорителя для лучевой терапии

В Республиканском онкодиспансере начали применять метод стереотаксической лучевой терапии.Технология основана на объемном планировании. То есть форма облучаемого объема максимально приближена к форме опухоли. Такое стало возможно благодаря применению высокоэнергетических ускорителей для лучевой терапии.
На службе медиков два подобных аппарата, которые поступили на вооружение радиологического отделения в прошлом году. Они позволяют проводить с высокой точностью самые сложные процедуры, снижать лучевую нагрузку на пациента и медиков.