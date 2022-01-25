В онкодиспансере Башкирии появились два ускорителя для лучевой терапии

В Республиканском онкодиспансере начали применять метод стереотаксической лучевой терапии.Технология основана на объемном планировании. То есть форма облучаемого объема максимально приближена к форме опухоли. Такое стало возможно благодаря применению высокоэнергетических ускорителей для лучевой терапии.

На службе медиков два подобных аппарата, которые поступили на вооружение радиологического отделения в прошлом году. Они позволяют проводить с высокой точностью самые сложные процедуры, снижать лучевую нагрузку на пациента и медиков.

Меньшее количество фракций пациент получает, но доза за каждую приходится больше. Это локализованные формы рака легкого, предстательной железы.  Пациенты, которые не могут получить по той или иной причине хирургическое лечение, могут получить его беспрепятственно на наших аппаратах.

Ольга Гончарова, заведующая отделением Республиканского клинического онкологического диспансера
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