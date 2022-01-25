В онкодиспансере Башкирии появились два ускорителя для лучевой терапии

Меньшее количество фракций пациент получает, но доза за каждую приходится больше. Это локализованные формы рака легкого, предстательной железы. Пациенты, которые не могут получить по той или иной причине хирургическое лечение, могут получить его беспрепятственно на наших аппаратах.

Ольга Гончарова, заведующая отделением Республиканского клинического онкологического диспансера