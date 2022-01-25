Роспотребнадзор подготовил рекомендации по тестированию сотрудников на коронавирус

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий по тестированию сотрудников на коронавирус. Сообщается, что количество тестирований зависит от штата. Если рабочих меньше 500 - 2 раза в неделю, при 500-1000 нужно будет тестировать 1 раз в неделю, а от 1000 сотрудников 1 раз в 2 недели.

Такие рекомендации введены не в первый раз. Раньше предприятия Москвы должны были тестировать всего 10 процентов от штата сотрудников каждые 15 дней. С приходом нового штамма коронавирусной инфекции цифры решили пересмотреть.