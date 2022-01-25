За перевод денег онлайн-казино можно получить штраф

В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект об административной ответственности за перевод денег онлайн-казино и незаконным лотереям. Известно, что штраф для юридических лиц составит 5 миллионов рублей, а для сотрудников от 100 до 500 тысяч рублей.

Платежные агенты и операторы связи должны будут контролировать назначение платежей в соответствии с запретом азартных игр и нелегальных лотерей на территории России. Штраф будет равняться 25 процентам от общей сумму перевода, но будет не менее 5 миллионов рублей.