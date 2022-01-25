Звонки с подменных номеров будут блокировать

У жителей России с помощью звонков с подменных номеров мошенники украли 45 миллиардов рублей. Роскомнадзор разработает систему, которая будет блокировать такие вызовы.

Крупные сотовые операторы используют специальные системы, которые могут предотвратить такие звонки. Специалисты рассказали, что небольшие компании могут предоставлять услуги по замене телефона при звонке, поэтому Роскомнадзор должен разработать такую систему, которая учитывает этот фактор.