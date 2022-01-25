В Башкирии начинается активная фаза новой волны коронавируса

Республика входит в активную фазу очередной волны COVID-19. В связи с ускоренным ростом распространения коронавируса в Башкортостане учреждения стационарного социального обслуживания перевели на автономный режим работы. Руководитель региона поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ограничительных мер для невакцинированных. Антиковидные рейды проводятся в том числе в транспорте.

Редкая удача – увидеть всех пассажиров в масках. Впрочем, даже в этом случае говорить о всеобщей сознательности не приходится. Кто-то успел надеть средство защиты, едва заметив инспекторов, ну а кто-то просто спрятал лицо под шарфом или воротником. Сами перевозчики признаются: порой каждый третий человек заходит в автобус без маски. И не всегда люди реагируют на замечания.

Мы обращаемся ко всем жителям с просьбой не вдаваться в бесполезные споры с водителями, они выполняют свою работу. Штамм «омикрон» передается гораздо легче, и маска поможет вас защитить. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Руководитель Минтранса республики провел совещание с руководителями пассажирских компаний. С начала года было проверено 28 автобусных маршрутов, составлено 10 административных протоколов на водителей и еще один – на предпринимателя. Владельцы ИП могут получить штраф до 50 тысяч рублей, а физическое лицо, которое не носит маску в транспорте, – до 3 тысяч.

Заразность нового штамма «омикрон» в 5 раз выше по сравнению с предыдущими. В Башкортостане выявили антилидеров по темпам распространения коронавируса. Это Аскинский, Салаватский, Илишевский, Караидельский и Стерлибашевский районы, а также город Агидель. Радий Хабиров поручил принять меры по нормализации ситуации и усилению на этих территориях санитарно-эпидемиологических норм.

В связи с высокой заразностью штамма «омикрон» Глава Башкортостана Радий Хабиров рекомендовал государственным и муниципальным органам власти, подведомственным учреждениям и другим работодателям по возможности перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, на карантин будут закрыты учреждения стационарного социального обслуживания. Власти также намерены усилить контроль ограничительных мер для невакцинированных.