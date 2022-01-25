«Страшно выходить»: на жителей Уфы с новостройки падают бетонные плиты

Над головами летят балки, арматуры и бетонные плиты. Так проходит стройка нового жилого комплекса в переулке Некрасова. Уфимцы не пострадали лишь чудом, чего не скажешь об их имуществе. Жители частных домов жалуются, что рабочие превратили их придомовые территории в полигон для строительных отходов. Куда бы они ни обращались, результатов нет.
Это переулок Некрасова, здесь несколько десятков частных жилых домов, по соседству с которыми вот уже больше года строятся новые многоэтажки – около 2 тысяч квартир. Возвести элитный жилой комплекс решили не на пустыре, а прямо посередине жилой зоны. Как итог – над головами людей ежедневно пролетает строительный мусор: куски арматуры и даже бетонные блоки. Трагедии удалось избежать лишь чудом. Бетонная плита упала на участок Чувилиных, когда все находились дома.
Над головами жильцов частных домов работают краны, техника шумит круглосуточно, строители не стесняются справлять нужду прямо на глазах прохожих, а по ночам скидывают строительный мусор с верхних этажей. На машину пенсионерки Венеры Галлямовой на днях упала бетонная смесь.
Похожий случай произошел и с Рустамом Султановым: на его легковушку приземлился кусок бетонной плиты.
Пострадавший говорит, что написал заявление в полицию, но стражи порядка не торопятся разбираться в ситуации. А строители только разводят руками. Уфимцы больше года пишут заявления во всевозможные инстанции, но отовсюду получают один и тот же ответ: жилой комплекс возводится по закону. Опасности нет.
В администрации Уфы, говорят, что земля, на которой возводятся многоэтажки, принадлежит специальному застройщику «Некрасовский», и мэрия, которая, кстати, и выдавала разрешение на строительство, уже не в силах как-либо повлиять на ситуацию.
Жители частных домов сдаваться не собираются. От отчаяния они даже публично обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Происходящее они называют полем боя, потому что каждый раз, выходя во двор, рискуют своими жизнями и здоровьем.