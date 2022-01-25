«Страшно выходить»: на жителей Уфы с новостройки падают бетонные плиты

Над головами летят балки, арматуры и бетонные плиты. Так проходит стройка нового жилого комплекса в переулке Некрасова. Уфимцы не пострадали лишь чудом, чего не скажешь об их имуществе. Жители частных домов жалуются, что рабочие превратили их придомовые территории в полигон для строительных отходов. Куда бы они ни обращались, результатов нет.

Это переулок Некрасова, здесь несколько десятков частных жилых домов, по соседству с которыми вот уже больше года строятся новые многоэтажки – около 2 тысяч квартир. Возвести элитный жилой комплекс решили не на пустыре, а прямо посередине жилой зоны. Как итог – над головами людей ежедневно пролетает строительный мусор: куски арматуры и даже бетонные блоки. Трагедии удалось избежать лишь чудом. Бетонная плита упала на участок Чувилиных, когда все находились дома.

И вот теперь мы даже куда-либо боимся выходить, и во двор даже страшно выходить. Если мы раньше думали, что по дороге где-то, что-то упадет, теперь оно во дворе валяется, и как дальше жить, мы даже не предполагаем. Сейчас мы детей не выпускаем и сами-то вот боимся. Недавно брусья прилетели, сейчас фанера летит, с той стороны того дома тоже прилетела фанера огромная. Марина Чувилина

Над головами жильцов частных домов работают краны, техника шумит круглосуточно, строители не стесняются справлять нужду прямо на глазах прохожих, а по ночам скидывают строительный мусор с верхних этажей. На машину пенсионерки Венеры Галлямовой на днях упала бетонная смесь.

Вот ни предупреждений, ничего не было, машина у нас стояла и вся в цементе, даже не сказали «уберите машину», или хотя бы плакат висел. Вон даже забор у них помялся, чуть-чуть бы и сюда, на машину, дети играют здесь, нас вообще, простой народ, не хотят слушать. Венера Галлямова

Похожий случай произошел и с Рустамом Султановым: на его легковушку приземлился кусок бетонной плиты.

Выхожу из машины, вижу: рядом с моей машиной лежит кусок бетона, поставил я вдоль забора, за ограждение, перед домом грубо говоря, на что мне строители ответили, что не нужно туда машину ставить. Я за свой счет восстановил стекло, я написал заявление, примерно около 100 тысяч. Рустам Султанов

Пострадавший говорит, что написал заявление в полицию, но стражи порядка не торопятся разбираться в ситуации. А строители только разводят руками. Уфимцы больше года пишут заявления во всевозможные инстанции, но отовсюду получают один и тот же ответ: жилой комплекс возводится по закону. Опасности нет.

Крайний раз упали 3 балки, ну примерно 10 метров длинной одна балка. Если б она упала на человека... Потому что она пересекла полностью улицу и перелетела на эту улицу, ближе к домам жилым. Мы обращались к Радию Хабирову, обращались в прокуратуру несколько раз, сверху до низу. Наталья Виноградова

В администрации Уфы, говорят, что земля, на которой возводятся многоэтажки, принадлежит специальному застройщику «Некрасовский», и мэрия, которая, кстати, и выдавала разрешение на строительство, уже не в силах как-либо повлиять на ситуацию.

Строительный надзор осуществляется Госкомитетом по жилищному и строительному надзору, в чьей компетенции находится применение административных мер по отношению к застройщику. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации г. Уфы