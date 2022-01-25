В России запускают электронную систему отслеживания продажи леса

Теперь на каждую партию древесины нужно оформлять электронный сопроводительный документ. Чтобы его сформировать, предпринимателю достаточно зайти в систему ЛесЕГАИС и заполнить форму. Тогда все контрольные и надзорные органы будут видеть, сколько древесины заготовлено и куда она отправилась. При перемещении бревен со склада потребуется точно такой же электронный документ.

Все эти меры предпринимаются по «обелению» рынка – для учета оборота древесины и легальности операций. Только за прошлый год в Башкортостане сумма ущерба от рук браконьеров составила порядка 630 миллионов рублей. Как пояснили в Минпромторге РФ, с начала этого месяца экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород будет осуществляться только через два железнодорожных пункта пропуска. Это позволит сохранить в России до 6 млн кубометров хвойной древесины. Ее получат отечественные переработчики – в условиях отсутствия дефицита по более низкой, чем ранее, цене.