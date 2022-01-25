Радий Хабиров поздравил БГПУ с 55-летием

Глава Башкортостана поздравил с 55-летием Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы. Радий Хабиров осмотрел лаборатории, которые являются участниками Евразийского НОЦ, а также принял участие в расширенном заседании ученого совета БГПУ.

День студента в этом году в Башкирском государственном педагогическом университете особенный. Прибыл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он посетил научные лаборатории, которые уже являются частью Евразийского НОЦ. Одна из них – на естественно-географическом факультете, где изучают биопрепарат, который повышает урожайность сельхозкультур.  

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил БГПУ с 55-летием

Также в БГПУ открылась именная аудитории почетного профессора, доктора педагогических наук Эдуарда Хамитова. В ходе мероприятия было подписано соглашение между Акмуллинским университетом и ХК «Салават Юлаев».

БГПУ – один из ведущих университетов республики, который готовит педагогические кадры для обучения почти полумиллиона школьников региона. Башкортостан и дальше будет всесторонне поддерживать развитие науки и высшей школы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании ученого совета БГПУ, которое состоялось с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в режиме видеоконференции. За ним следили 110 научных работников.

Фото №2 - Радий Хабиров поздравил БГПУ с 55-летием
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В последние годы уделяем действительно большое внимание тому, чтобы наука и высшее образование нашей республики сделали какой-то качественный рывок. Вы знаете, для всех нас большим достижением стало то, что мы участвовали в сложной конкурентной борьбе и попали в группу субъектов, где будет создан НОЦ мирового уровня. Вы знаете, он называется Евразийский центр мирового уровня. Смысл у него простой: мы хотим скооперировать науку, высшую школу и бизнес, производство.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Радий Хабиров также сообщил, что подписал указ о господдержке республиканских вузов – получателей гранта программы «Приоритет 2030», его сумма – 200 млн рублей. Глава Башкортостана заверил, что республика всегда найдет дополнительные ресурсы для развития университетов и обязательно поддержит перспективные проекты и инициативы. Кроме того, Радий Хабиров поздравил студентов Акмуллинского университета, вручив им торты и медовуху.

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