Радий Хабиров поздравил БГПУ с 55-летием

В последние годы уделяем действительно большое внимание тому, чтобы наука и высшее образование нашей республики сделали какой-то качественный рывок. Вы знаете, для всех нас большим достижением стало то, что мы участвовали в сложной конкурентной борьбе и попали в группу субъектов, где будет создан НОЦ мирового уровня. Вы знаете, он называется Евразийский центр мирового уровня. Смысл у него простой: мы хотим скооперировать науку, высшую школу и бизнес, производство.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан