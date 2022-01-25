В школах Башкирии прививают культуру здорового питания

Вкусно и полезно. В
Башкортостане отмечается значительное снижение жалоб родителей на качество блюд
в школьных столовых. Культуру здорового питания будут прививать и взрослым в
рамках всероссийского пилотного проекта, участником которого стала республика.
С пылу, с жару. Горячие
котлеты с гарниром ученики гимназии №121 уплетают за обе щеки. Повара ежедневно
с 6 утра готовят более тысячи порций разнообразных блюд. Дети довольны.
Очень
вкусно, всё съедаем до последнего. Дают картофельное пюре, котлеты, кашу овсяную,
запеканку, чай, йогурты, иногда соки дают, яблоки. И омлеты. Эльман Ситдиков, ученик 4 класса гимназии №121
Макароны,
котлеты, очень вкусно. Пряники дают и разные фрукты.Анна Федько, ученица 4 класса гимназии №121
Спасибо
им большое. Очень вкусно кормят. Всегда биойогурты, пряники. Всё очень свежее,
горячее, вкусное.Сюзанна Гайнетдинова, ученица 4 класса гимназии №121
В Центре управления
республикой отмечают снижение количества замечаний родителей на школьное
питание. Если в первом квартале прошлого года система «Инцидент-менеджмент»
зафиксировала 350 обращений, то к концу 2021-го было 57 жалоб. Они уже
отработаны. А системный подход позволил практически решить проблему.
Разместили
на сайтах школ десятидневное меню. Это дало возможность родителям буквально в
режиме реального времени смотреть, чем кормят детей, как выглядят блюда, из
чего состоит это меню. Контроль питания со стороны родителей с помощью
электронного дневника. Бракеражная комиссия этому тоже помогает. Выездные
проверки школьного питания – здесь уже Роспотребнадзор, Минторг. Системные
проверки на основании методик тоже помогают двигаться в этом направлении. И
модернизация школьных столовых. Это важный аспект, и это уже правительство.Елена Прочаковская, руководитель Центра управления Республикой Башкортостан
Инициатором создания
бракеражных комиссий стало Министерство торговли и услуг. Родители ежедневно
оценивают качество контрольных блюд, и лишь после одобрения начинается раздача.
Именно
в формировании документов, в формировании блюд, которые входят в школьное меню,
мы в том числе учитывали мнение детей и родителей. Для этого были созданы
специальные родительские комитеты по контролю за качеством школьного питания. И
мы совместно со школой и родителями разрабатывали непосредственно меню для
школьного питания и совместно согласовывали его с Роспотребнадзором.Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
Благодаря этому удалось
добиться того, что сегодня школьное меню не только вкусное и разнообразное, но
и полезное, которое подходит всем.
Меню,
которые разработаны совместно с Министерством образования, были предусмотрены и
для детей, страдающих заболеваниями и сахарным диабетом, фенилкетонурией.
Поэтому сегодня мы уже увидели при оценке питания в школах, что есть, конечно,
над чем работать, но в основном по макронутриентному составу меню и питание
школьников у нас соответствует.Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
На еженедельном
оперативном совещании, которое прошло в онлайн-режиме накануне, Глава
Башкортостана Радий Хабиров отметил, что общая задача – разъяснять взрослым и
детям пользу здорового питания. Эта работа ведется в школах.
У
нас существует программа «Разговор о правильном питании». В ней обязательно
участвуют и ученики, и учителя. Там есть цифровой модуль, который позволяет
учителям эффективно обучать школьников, как правильно питаться.Наталья Хабибрахманова, ответственная за питание гимназии №121
Здоровое питание должно
стать привычкой, говорят повара. Поэтому все блюда для детей они готовят в
столовой, не используя полуфабрикаты. Котлеты, гарниры, супы, салаты – всё
всегда свежее.