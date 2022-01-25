В школах Башкирии прививают культуру здорового питания

Вкусно и полезно. В Башкортостане отмечается значительное снижение жалоб родителей на качество блюд в школьных столовых. Культуру здорового питания будут прививать и взрослым в рамках всероссийского пилотного проекта, участником которого стала республика.

С пылу, с жару. Горячие котлеты с гарниром ученики гимназии №121 уплетают за обе щеки. Повара ежедневно с 6 утра готовят более тысячи порций разнообразных блюд. Дети довольны.

Очень вкусно, всё съедаем до последнего. Дают картофельное пюре, котлеты, кашу овсяную, запеканку, чай, йогурты, иногда соки дают, яблоки. И омлеты. Эльман Ситдиков, ученик 4 класса гимназии №121

Макароны, котлеты, очень вкусно. Пряники дают и разные фрукты. Анна Федько, ученица 4 класса гимназии №121

Спасибо им большое. Очень вкусно кормят. Всегда биойогурты, пряники. Всё очень свежее, горячее, вкусное. Сюзанна Гайнетдинова, ученица 4 класса гимназии №121

В Центре управления республикой отмечают снижение количества замечаний родителей на школьное питание. Если в первом квартале прошлого года система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала 350 обращений, то к концу 2021-го было 57 жалоб. Они уже отработаны. А системный подход позволил практически решить проблему.

Разместили на сайтах школ десятидневное меню. Это дало возможность родителям буквально в режиме реального времени смотреть, чем кормят детей, как выглядят блюда, из чего состоит это меню. Контроль питания со стороны родителей с помощью электронного дневника. Бракеражная комиссия этому тоже помогает. Выездные проверки школьного питания – здесь уже Роспотребнадзор, Минторг. Системные проверки на основании методик тоже помогают двигаться в этом направлении. И модернизация школьных столовых. Это важный аспект, и это уже правительство. Елена Прочаковская, руководитель Центра управления Республикой Башкортостан

Инициатором создания бракеражных комиссий стало Министерство торговли и услуг. Родители ежедневно оценивают качество контрольных блюд, и лишь после одобрения начинается раздача.

Именно в формировании документов, в формировании блюд, которые входят в школьное меню, мы в том числе учитывали мнение детей и родителей. Для этого были созданы специальные родительские комитеты по контролю за качеством школьного питания. И мы совместно со школой и родителями разрабатывали непосредственно меню для школьного питания и совместно согласовывали его с Роспотребнадзором. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Благодаря этому удалось добиться того, что сегодня школьное меню не только вкусное и разнообразное, но и полезное, которое подходит всем.

Меню, которые разработаны совместно с Министерством образования, были предусмотрены и для детей, страдающих заболеваниями и сахарным диабетом, фенилкетонурией. Поэтому сегодня мы уже увидели при оценке питания в школах, что есть, конечно, над чем работать, но в основном по макронутриентному составу меню и питание школьников у нас соответствует. Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

На еженедельном оперативном совещании, которое прошло в онлайн-режиме накануне, Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что общая задача – разъяснять взрослым и детям пользу здорового питания. Эта работа ведется в школах.

У нас существует программа «Разговор о правильном питании». В ней обязательно участвуют и ученики, и учителя. Там есть цифровой модуль, который позволяет учителям эффективно обучать школьников, как правильно питаться. Наталья Хабибрахманова, ответственная за питание гимназии №121