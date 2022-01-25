В Уфе прошли турнир и первенство по пулевой стрельбе

В Уфе прошёл турнир памяти заслуженного тренера СССР и России Анатолия Банникова, а также первенство Республики Башкортостан по пулевой стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия среди спортсменов 2002 года рождения и моложе.
В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе соревнования проводились в течение трёх дней. Всего в турнирах приняли участие порядка двухсот спортсменов.
Сильнейшие спортсмены, которые стали победителями прошедшего первенства, будут рассматриваться в качестве кандидатов в сборную республики для участия в российских соревнованиях. Подобный отбор спортсменов будет проходить в течение всего года.