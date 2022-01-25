В Уфе прошли турнир и первенство по пулевой стрельбе

В Уфе прошёл турнир памяти заслуженного тренера СССР и России Анатолия Банникова, а также первенство Республики Башкортостан по пулевой стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия среди спортсменов 2002 года рождения и моложе.

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе соревнования проводились в течение трёх дней. Всего в турнирах приняли участие порядка двухсот спортсменов.

Приехал победить и занять какое-либо хорошее место, конкурентов здесь не нахожу, только друзей и товарищей.

Кирилл Емец, участник соревнований
Фото №1 - В Уфе прошли турнир и первенство по пулевой стрельбе

Мыслей никаких нет, отбрасываю все. Во время стрельбы самое главное – сосредоточиться.

Айрат Файрузов, участник соревнований

Сильнейшие спортсмены, которые стали победителями прошедшего первенства, будут рассматриваться в качестве кандидатов в сборную республики для участия в российских соревнованиях. Подобный отбор спортсменов будет проходить в течение всего года.

Следующие соревнования на уровне республики – у нас чемпионат в марте и первенство опять же по молодёжи. Потом весенний чемпионат в апреле в Белорецке, и дальше те, кто выйдет на Россию, а башкирские соревнования уже осенью.

Ольга Балдина, тренер СШОР №26
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