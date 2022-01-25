В Уфе прошли турнир и первенство по пулевой стрельбе

Следующие соревнования на уровне республики – у нас чемпионат в марте и первенство опять же по молодёжи. Потом весенний чемпионат в апреле в Белорецке, и дальше те, кто выйдет на Россию, а башкирские соревнования уже осенью.

Ольга Балдина, тренер СШОР №26