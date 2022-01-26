В Башкирии волонтерский центр «Наша забота» ищет добровольцев

В связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом и распространением «омикрона» в штаб требуются волонтеры, которые помогут доставить продукты и лекарства на дом нуждающимся, пожилым и маломобильным, а также в медицинские учреждения.
Волонтерский центр работает в «Йешлек House». При штабе есть колл-центр, куда поступают заявки о помощи. После рассмотрения поступивших обращений волонтеры приступают к работе.
Добровольцы из регионального отделения «Волонтеров Победы» работают и в центре «Наша Забота». Местная общественная организация представляет одну из крупнейших молодёжных организаций страны и объединяет более 5000 добровольцев по всей Башкирии. Ребята проводят всероссийские и международные акции, заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве различных объектов, рассказывают о достижениях страны и республики. Региональный руководитель движения занимается волонтерством уже 6 лет.