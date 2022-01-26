В Башкирии волонтерский центр «Наша забота» ищет добровольцев

В связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом и распространением «омикрона» в штаб требуются волонтеры, которые помогут доставить продукты и лекарства на дом нуждающимся, пожилым и маломобильным, а также в медицинские учреждения.

Волонтерский центр работает в «Йешлек House». При штабе есть колл-центр, куда поступают заявки о помощи. После рассмотрения поступивших обращений волонтеры приступают к работе.