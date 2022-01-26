В Башкирии задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
В Нефтекамске полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Он уже дал признательные показания.
Со слов начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Нефтекамску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу поступила информация о гражданине, который передвигается на личном автомобиле и реализует марихуану из рук в руки. В результате длительного наблюдения при участии сотрудников отряда "Гром" УНК МВД по Республике Башкортостан в момент очередного сбыта мужчина был задержан.
пресс-служба МВД РБ
В ходе обыска автомобиля полицейские обнаружили сотовый телефон с номерами клиентов, курительное приспособление и несколько полимерных пакетиков с веществом. В момент задержания подозреваемый попытался уничтожить часть наркотического вещества, рассыпав его по салону.
Также оперативники провели обыск по месту жительства задержанного. Они изъяли электронные весы, пакеты для фасовки и семена конопли. Общая масса изъятого вещества составила около 500 граммов.
В ходе предварительного следствия установлено, что ранее судимый гражданин выписывал по интернету семена конопли, под освещением ламп выращивал растение у себя в квартире, сушил листья, изготавливал продукцию для реализации.