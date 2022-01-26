В Башкирии задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Со слов начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Нефтекамску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу поступила информация о гражданине, который передвигается на личном автомобиле и реализует марихуану из рук в руки. В результате длительного наблюдения при участии сотрудников отряда "Гром" УНК МВД по Республике Башкортостан в момент очередного сбыта мужчина был задержан.

пресс-служба МВД РБ