Эксперт назвал опасные факторы зимнего вождения

Правила дорожного движения необходимо соблюдать в любое время года. Однако зимой даже примерный водитель может столкнуться с трудностями на дорогах. Погодные условия часто преподносят автовладельцам сюрпризы – машина может подвести в любой момент. Как избежать аварийных ситуаций в непростое для вождения время? Об этом ИА «Башинформ» рассказал инструктор по вождению, опытный водитель Руслан Ишмухаметов.  

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ПРОГНОЗ

Прежде, чем куда-либо поехать, следует узнать о погодных явлениях. В случае неблагоприятной погоды, тем более, когда об этом предупреждает МЧС, рекомендуется отменить поездку. Если нет такой возможности, следует проверить автомобиль на исправность, а также убедиться в том, что в багажнике есть все необходимые в пути предметы первой необходимости.

«НАЧИНКА»

Машина должна быть технически исправна. Важно проверить все жидкости (масло, тосол, незамерзайку), убедиться в работоспособности дворников, фар, системы обогрева, ремней безопасности. В салоне желательно, чтобы был установлен видеорегистратор, под передним пассажирским сиденьем - огнетушитель. В багажнике следует хранить «запаску», световозвращательный жилет, аптечку, аварийный знак, автомобильный трос, запас незмерзайки, щетку. В снежную зиму рекомендуется запастись лопатой.

ГОЛОЛЕД/ТУМАН

Трогаемся медленно, плавно, без пробуксовки. Тормозим также плавно. На дороге нужно соблюдать дистанцию. Резина должна быть зимняя, с шипами.

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В туман, самое главное, держать дистанцию, а также пользоваться противотуманными фарами, если они есть.

ТРАССА/ГОРОД

В чем разница вождения на трассе и в городе. На трассе очень большие скорости – малейшая ошибка водителя чревата, нежели в городе, ведь есть разница ехать 100 км/ч или 50 км/ч. При наименьшей скорости можно «вырулить», а на трассе решают доли секунды. 

Руслан Ишмухаметов 

В городе не стоит «играть» в «шашки». Следует ехать по своей полосе, четко планируя маршрут. Резко не перестраиваться. При перестроении обязательно включать поворотник. Убедившись в безопасности маневра, перестраиваться.

На трассе при обгоне следует все делать четко, с запасом времени. Если есть колея, перестраиваться следует плавно, не по диагонали, иначе машину раскрутит.

«ЗОЛОТЫЕ» ПРАВИЛА

«Золотые» правила инструктора: во-первых, всегда соблюдать дистанцию; во-вторых, уважать других участников дорожного движения; в-третьих, никогда не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Руслан Ишмухаметов 

ЛИШНЕЕ

В автомобиле не стоит завешивать лобовое стекло различными мелочами, мишками и брелоками. Еще один момент – декоративные собачки – они бегают по салону и, порой, мешают вести автомобиль.

Сам видел, как женщина, сидя за рулем, ехала по проспекту Октября, держа в одной руке собачку. Животных следует перевозить в специальных сумках-переносках или клетках. Не стоит держать в периметре водительского сидения баллоны с водой, а также любой другой предмет, который может упасть под педали. Также не следует держать телефон на коленях. Он может упасть, водитель потянется за ним и потеряет управление. Телефон – сильнейший фактор отвлечения внимания. Не стоит им пользоваться во время движения.

Руслан Ишмухаметов 

ГИБДД РЕКОМЕНДУЕТ!

С начала этого года в республике произошло 186 ДТП, в которых 24 человека погибли и 266 получили ранения. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Также следует соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

Марсель Бикташев, инспектор пропаганды УГИБДД МВД по Башкирии, старший лейтенант полиции
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