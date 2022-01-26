Эксперт назвал опасные факторы зимнего вождения

Сам видел, как женщина, сидя за рулем, ехала по проспекту Октября, держа в одной руке собачку. Животных следует перевозить в специальных сумках-переносках или клетках. Не стоит держать в периметре водительского сидения баллоны с водой, а также любой другой предмет, который может упасть под педали. Также не следует держать телефон на коленях. Он может упасть, водитель потянется за ним и потеряет управление. Телефон – сильнейший фактор отвлечения внимания. Не стоит им пользоваться во время движения.

Руслан Ишмухаметов