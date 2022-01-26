Эксперт назвал опасные факторы зимнего вождения

Правила дорожного движения необходимо соблюдать в любое время года. Однако зимой даже примерный водитель может столкнуться с трудностями на дорогах. Погодные условия часто преподносят автовладельцам сюрпризы – машина может подвести в любой момент. Как избежать аварийных ситуаций в непростое для вождения время? Об этом ИА «Башинформ» рассказал инструктор по вождению, опытный водитель Руслан Ишмухаметов.
ПРОГНОЗ
Прежде, чем куда-либо поехать, следует узнать о погодных явлениях. В случае неблагоприятной погоды, тем более, когда об этом предупреждает МЧС, рекомендуется отменить поездку. Если нет такой возможности, следует проверить автомобиль на исправность, а также убедиться в том, что в багажнике есть все необходимые в пути предметы первой необходимости.
«НАЧИНКА»
Машина должна быть технически исправна. Важно проверить все жидкости (масло, тосол, незамерзайку), убедиться в работоспособности дворников, фар, системы обогрева, ремней безопасности. В салоне желательно, чтобы был установлен видеорегистратор, под передним пассажирским сиденьем - огнетушитель. В багажнике следует хранить «запаску», световозвращательный жилет, аптечку, аварийный знак, автомобильный трос, запас незмерзайки, щетку. В снежную зиму рекомендуется запастись лопатой.
ГОЛОЛЕД/ТУМАН
Трогаемся медленно, плавно, без пробуксовки. Тормозим также плавно. На дороге нужно соблюдать дистанцию. Резина должна быть зимняя, с шипами.
В туман, самое главное, держать дистанцию, а также пользоваться противотуманными фарами, если они есть.
ТРАССА/ГОРОД
В городе не стоит «играть» в «шашки». Следует ехать по своей полосе, четко планируя маршрут. Резко не перестраиваться. При перестроении обязательно включать поворотник. Убедившись в безопасности маневра, перестраиваться.
На трассе при обгоне следует все делать четко, с запасом времени. Если есть колея, перестраиваться следует плавно, не по диагонали, иначе машину раскрутит.
«ЗОЛОТЫЕ» ПРАВИЛА
ЛИШНЕЕ
В автомобиле не стоит завешивать лобовое стекло различными мелочами, мишками и брелоками. Еще один момент – декоративные собачки – они бегают по салону и, порой, мешают вести автомобиль.