В Башкирии нашли тело мужчины, который заблудился в лесу

В Туймазинском районе в лесу потерялись двое мужчин. Инцидент произошёл недалеко от села Куюк-Тамак.
Сообщение о пропаже людей поступило на пульт диспетчера службы спасения 25 января почти в десять часов вечера. На поиски оперативно были отправлены сотрудники Госкомитета по ЧС и полиции.
Один из пропавших – 45-летний мужчина – был найден возле дороги. Его осмотрели медики, а после отпустили домой. Второй пропавший был найден мёртвым в лесу. Погибшему было 37 лет. Обстоятельства его смерти уточняются.