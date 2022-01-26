В Башкирии нашли тело мужчины, который заблудился в лесу

В Туймазинском районе в лесу потерялись двое мужчин. Инцидент произошёл недалеко от села Куюк-Тамак.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело мужчины, который заблудился в лесу

Сообщение о пропаже людей поступило на пульт диспетчера службы спасения 25 января почти в десять часов вечера. На поиски оперативно были отправлены сотрудники Госкомитета по ЧС и полиции.

Один из пропавших – 45-летний мужчина – был найден возле дороги. Его осмотрели медики, а после отпустили домой. Второй пропавший был найден мёртвым в лесу. Погибшему было 37 лет. Обстоятельства его смерти уточняются.   

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