Стало известно, когда в Башкирии стартует конкурс «Трезвое село»

С 1 февраля в Башкирии стартует республиканский конкурс «Трезвое село». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда региона.
В муниципальном этапе конкурса принимают участие 1537 деревень и сёл республики. По последним данным, за звание трезвого села больше всего борются в Баймакском (89), Калтасинском (75), Аургазинском (73), Давлекановском (73), Стерлитамакском (67), Чишминском (75) районах.
После изучения представленных презентационных материалов в каждом муниципальном районе состоится их публичная защита. Мероприятия запланированы с 21 по 31 января. В рамках конкурса намечены интересные мероприятия, в том числе планируется работа над изменением законов.
Напомним, каждый населенный пункт-участник конкурса проводит мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, пропаганду здорового и трезвого образа жизни. Под эмблемой конкурса «Трезвое село» проходят тематические акции.
Так, в конце октября 2021 года организована «горячая линия» по вопросам предупреждения и разрешения семейных конфликтов, насилия в быту, разводов. В декабре работала «горячая линия» по оказанию психотерапевтической, наркологической и психологической помощи населению республики. Также в декабре региональное отделение Ассоциации юристов России на базе центров «Семья» организовало день бесплатных юридических консультаций. У жителей республики была возможность обратиться к квалифицированным специалистам за оказанием бесплатной юридической помощи. В рамках муниципального этапа конкурса специалисты центров занятости консультировали жителей республики в формате онлайн по вопросам трудоустройства и предоставления услуг в области содействия занятости населения.
Победители получат солидные поощрения, которые пойдут на развитие села.