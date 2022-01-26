Стало известно, когда в Башкирии стартует конкурс «Трезвое село»

Так, в конце октября 2021 года организована «горячая линия» по вопросам предупреждения и разрешения семейных конфликтов, насилия в быту, разводов. В декабре работала «горячая линия» по оказанию психотерапевтической, наркологической и психологической помощи населению республики. Также в декабре региональное отделение Ассоциации юристов России на базе центров «Семья» организовало день бесплатных юридических консультаций. У жителей республики была возможность обратиться к квалифицированным специалистам за оказанием бесплатной юридической помощи. В рамках муниципального этапа конкурса специалисты центров занятости консультировали жителей республики в формате онлайн по вопросам трудоустройства и предоставления услуг в области содействия занятости населения.