Жители Уфы жалуются на мутную воду из-под крана

Жители Уфы пожаловались на мутную воду из-под крана. С непростой проблемой столкнулись жильцы «Кузнецовского затона».
По словам уфимцев, уже больше месяца в домах по всему району идёт мутная вода с примесями и осадком. В частности, на данную проблему пожаловались жильцы 17 многоэтажных домов.
Обращались в Уфаводоканал, РКК, УК, но результата положительного нет. Первый выброс загрязненной воды был 25 декабря 2021 года. А затем почти все выходные такая ситуация. В понедельник воду настолько сильно хлорируют, что кожа резко реагирует. У кого-то стягивает сильно, у кого-то покраснения. Обращаюсь к Главе республики, не дайте отравить весь микрорайон, почти все жители с маленькими детьми. Примите меры в отношении виновников, допустивших загрязнение питьевой воды.
жители «Кузнецовского затона»
На запрос уфимцев ответили в «Уфаводоканале», сообщив, что ведомство обрабатывает жалобу. Ответ с решением проблемы представители предприятия пообещали дать сегодня, 26 января.