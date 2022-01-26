Жители Уфы жалуются на мутную воду из-под крана

Обращались в Уфаводоканал, РКК, УК, но результата положительного нет. Первый выброс загрязненной воды был 25 декабря 2021 года. А затем почти все выходные такая ситуация. В понедельник воду настолько сильно хлорируют, что кожа резко реагирует. У кого-то стягивает сильно, у кого-то покраснения. Обращаюсь к Главе республики, не дайте отравить весь микрорайон, почти все жители с маленькими детьми. Примите меры в отношении виновников, допустивших загрязнение питьевой воды.

жители «Кузнецовского затона»