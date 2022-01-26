В Уфе жильцы многоэтажки больше месяца страдают из-за перебоев с горячей водой

Больше месяца жильцы многоэтажки по улице Ахметова в Уфе мучаются из-за проблем с водоснабжением. Температура горячей воды ниже нормы днем, а вечером ее нет совсем. Обращения в управляющую компанию не приносят результатов.

Мало того, что напор воды оставляет желать лучшего, так еще приходится ждать, чтобы она прогрелась. И такая ситуация сложилась после ремонта. Целый месяц жильцы дома по улице Ахметова терпеливо сидели без горячей воды, пока меняли вышедший из строя теплообменник. ГВС восстановлено, а проблем стало больше.

Она идет непостоянно, температура ниже нормы. И бывает, что она техническая. Артур Галлямов, житель дома №275/1 по ул. Ахметова

Со слов жильцов, их обращения в управляющую компанию игнорируются. При этом если днем горячая вода хоть и с горем пополам и идет, то к вечеру она исчезает вовсе. На улице мороз, а жильцы многоэтажки лишены комфортных условий в собственной квартире.

По утрам минут 10-15 течет холодная. Вечером ее нет. Бежишь домой помыться, но не успеваешь. Гульназ Юзликаева, жительница дома № 275/1 по ул. Ахметова

У меня муж на грейдере работает. Приходит домой и мы в тазиках моемся. Елена Зайнуллина, жительница дома №275/1 по ул. Ахметова

По словам руководства управляющей компании «Затон», в первые два года после сдачи в доме воды у жителей не было совсем. В этот период многие установили в квартирах водонагреватели. Именно их работа сейчас вызывает такие перебои.

Пригласим специалиста, посмотрим систему насосную. Дополнительно что-то поставим. Насос установим, чтобы независимо от того, включили или не включили, работало все. Аухат Фахретдинов, директор управляющей компании «Затон»