В Уфе жильцы многоэтажки больше месяца страдают из-за перебоев с горячей водой

Больше месяца жильцы многоэтажки по улице Ахметова в Уфе мучаются из-за проблем с водоснабжением. Температура горячей воды ниже нормы днем, а вечером ее нет совсем. Обращения в управляющую компанию не приносят результатов.
Мало того, что напор воды оставляет желать лучшего, так еще приходится ждать, чтобы она прогрелась. И такая ситуация сложилась после ремонта. Целый месяц жильцы дома по улице Ахметова терпеливо сидели без горячей воды, пока меняли вышедший из строя теплообменник. ГВС восстановлено, а проблем стало больше.
Со слов жильцов, их обращения в управляющую компанию игнорируются. При этом если днем горячая вода хоть и с горем пополам и идет, то к вечеру она исчезает вовсе. На улице мороз, а жильцы многоэтажки лишены комфортных условий в собственной квартире.
По словам руководства управляющей компании «Затон», в первые два года после сдачи в доме воды у жителей не было совсем. В этот период многие установили в квартирах водонагреватели. Именно их работа сейчас вызывает такие перебои.
Жителям рекомендовано отключать бойлеры прежде чем пользоваться водой. В течение двух недель сотрудники управляющей компании обещают устранить проблему . Мы же продолжим следить за ситуацией в доме по улице Ахметова.