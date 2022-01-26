В Уфе в массовой аварии пострадал 7-летний ребёнок

Накануне, 25 января, в Уфе произошла массовая авария с участием автобуса. Подробности случившегося рассказала пресс-служба ГИБДД по региону.

На улице Российской поздно вечером 37-летний мужчина на ВАЗ-2114 допустил столкновение с попутной «Шкода Рапид» и автобусом. В аварии пострадал 7-летний пассажир иномарки – он получил различные ушибы.

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование. При этом ранее он уже лишался права управлять транспортными средствами за нетрезвое вождение. Обстоятельства произошедшего изучают правоохранители.