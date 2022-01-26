В Уфе полицейский остановил невменяемого горожанина выстрелом в живот

В Уфе следственный комитет завершил расследование дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в «угрозе причинения насилия в отношении представителя власти».
Рано утром 13 августа прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Менделеева разбил окна на припаркованной иномарке. По указанному адресу оперативно прибыли правоохранители, которые заметили мужчину, вооруженного ножом и гирей. Уфимец вёл себя неадекватно, угрожал полицейским.
Один из сотрудников произвёл предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило налётчика. Тогда полицейскому пришлось применить табельное оружие. Дебошир получил ранение в живот и был госпитализирован.
После расследования дела, долгой психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина не осознавал опасность своих действий. Его направили на принудительное лечение.