В Уфе полицейский остановил невменяемого горожанина выстрелом в живот

В Уфе следственный комитет завершил расследование дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в «угрозе причинения насилия в отношении представителя власти».

Рано утром 13 августа прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Менделеева разбил окна на припаркованной иномарке. По указанному адресу оперативно прибыли правоохранители, которые заметили мужчину, вооруженного ножом и гирей. Уфимец вёл себя неадекватно, угрожал полицейским.

Один из сотрудников произвёл предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило налётчика. Тогда полицейскому пришлось применить табельное оружие. Дебошир получил ранение в живот и был госпитализирован.