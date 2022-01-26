В Башкирии банда вымогателей предстанет перед судом

В Октябрьском пять человек от 20 до 39 лет обвиняют в создании организованной группировки с целью вымогательства. Следственный комитет Башкирии поделился ходом расследования дела.

28-летний уроженец Уфы, ранее многократно судимый и пользующийся авторитетом в криминальных кругах, позвал 8 товарищей для создания группировки. Мужчины искали людей, которые занимаются предпринимательством и имеют высокий доход, а после, угрожая насилием и расправой, требовали от них деньги.

Чтобы запугать жертв, члены группировки могли повредить автомобиль, закинуть в окно квартиры ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, разбить стёкла. В общей сложности от рук вымогателей пострадали 7 человек. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Свою вину обвиняемые не признают. Один из членов группировки скончался, ещё двое скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Дело направлено в суд.