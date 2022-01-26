В России коронавирус за сутки выявили у 74 тысяч пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

За последние сутки в стране выявили 74 692 человека с коронавирусом. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 11 315 801. За сутки с выздоровлением выписали 28 197 пациентов (10 099 937), скончались ещё 657 (328 105). Госпитализация за последние сутки потребовалась 12 226 заболевшим.