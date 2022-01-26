В Уфе Театр кукол закрывается на реконструкцию

Новый проект театра предусматривает реконструкцию существующего здания, возведение пристроя к нему, а также благоустройство территории. После реконструкции в театре кукол появится Малый зрительный зал на 135 мест, детское кафе на 40 мест, музей, игровая комната, детские и игровые творческие студии. Завершить восстановительные работы планируют к 2024 году.