В Уфе Театр кукол закрывается на реконструкцию

Башкирский государственный театр кукол в Уфе закрывается на реконструкцию. Последние спектакли в театре будут сыграны уже 30 января.
Во время реконструкции спектакли будут проходить в Малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета и на сцене Уфимской детской филармонии.
Новый проект театра предусматривает реконструкцию существующего здания, возведение пристроя к нему, а также благоустройство территории. После реконструкции в театре кукол появится Малый зрительный зал на 135 мест, детское кафе на 40 мест, музей, игровая комната, детские и игровые творческие студии. Завершить восстановительные работы планируют к 2024 году.