В Уфе Театр кукол закрывается на реконструкцию

Башкирский государственный театр кукол в Уфе закрывается на реконструкцию. Последние спектакли в театре будут сыграны уже 30 января.

Фото №1 - В Уфе Театр кукол закрывается на реконструкцию

Во время реконструкции спектакли будут проходить в Малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета и на сцене Уфимской детской филармонии.

Театр ждёт очень интересный период: уже с марта спектакли театра кукол зрители смогут увидеть в малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета и на сцене Уфимской детской филармонии.

Диана Гараева-Рахматуллина, пресс-секретарь Башкирского государственного театра кукол 

Новый проект театра предусматривает реконструкцию существующего здания, возведение пристроя к нему, а также благоустройство территории. После реконструкции в театре кукол появится Малый зрительный зал на 135 мест, детское кафе на 40 мест, музей, игровая комната, детские и игровые творческие студии. Завершить восстановительные работы планируют к 2024 году.

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