В Уфе завершился первый в 2022 году турнир по каратэ республиканского уровня

 Соревнования собрали более 400 спортсменов. Помимо традиционно сильных школ каратэ Уфы и Белорецка, на форуме были представлены участники из Стерлитамака, Учалов, Кумертау и других городов республики.

Восьмилетний Данияр Хамидуллин в финальном бою встречался с соперником, который превосходил его в росте. Но это не мешало ему наносить опасные удары и постоянно контратаковать. Юный спортсмен занимается каратэ уже третий год. Данияру нравится этот вид спорта, потому что он может постоять за себя и близких. В ближайшее время Хамидуллин хочет получить жёлтый пояс, а для этого нужно чаще побеждать на подобных соревнованиях. Вот и в финале Данияр нашёл особенный подход к сопернику.

За счёт того, что надо быть внимательнее, ставить блоки и быть готовым ответить. Работать вторым номером.

Данияр Хамидуллин, победитель первенства Республики Башкортостан по каратэ

Также на форуме проводились турнир по ката. Это – формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником. Некоторые спортсмены помимо выступлений в ката участвовали и в кумите – бою на татами. Совмещал несколько разделов каратэ и Лев Запасный.

Я готовился к соревнованиям целый месяц. Сегодня выступаю в кумите и командной ката. Мне нравится заниматься просто для себя и получать от этого удовольствие.

Лев Запасный, победитель первенства Республики Башкортостан по каратэ

Всего в моей категории было шесть человек, я провел три боя. Я победил в финале – 5:1, но соперник был очень серьезным.

 Виктор Филиппов, победитель первенства Республики Башкортостан по каратэ

Судейство соревнований было на самом высоком уровне. Дело в том, что руководство Федерации каратэ Башкортостана пригласило на внутренний турнир судей всероссийских категорий из других регионов. На форум приехал судейский корпус из Самарской области и республики Татарстан.

Чужие судьи работают непредвзято, несмотря на то, что у вас есть мировые звезды, которые входят в состав сборной России. Башкирским судьям, возможно, их тяжелее судить, нам полегче, мы чужие люди. Мы в Самарской области тоже приглашаем судей из соседних регионов. Эта практика распространённая.

Алексей Тарасов, судья всероссийской категории
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Каратисты из Башкортостана успешно провели 2021 год. Айгуль Садыкова стала бронзовым призёром первенства Европы. На турнире «Надежды России», прошедшем в декабре, спортсмены из республики привезли пять медалей различного достоинства.

Есть ребята, выступающие во взрослой возрастной категории. Ждем от них международных результатов. Эрнест Шарафутдинов поедет на турнир серии А в Испанию, где мы ждем от него только первого места.

Евгений Мещеряков, президент спортивной Федерации каратэ Республики Башкортостан

Впереди у сильнейших башкирских каратистов сразу несколько соревнований. В феврале в Уфе пройдёт межрегиональный турнир «Олимпийские надежды», а летом пройдёт первенство Европы.

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