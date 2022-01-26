В Уфе завершился первый в 2022 году турнир по каратэ республиканского уровня

Соревнования собрали более 400 спортсменов. Помимо традиционно сильных школ каратэ Уфы и Белорецка, на форуме были представлены участники из Стерлитамака, Учалов, Кумертау и других городов республики.
Восьмилетний Данияр Хамидуллин в финальном бою встречался с соперником, который превосходил его в росте. Но это не мешало ему наносить опасные удары и постоянно контратаковать. Юный спортсмен занимается каратэ уже третий год. Данияру нравится этот вид спорта, потому что он может постоять за себя и близких. В ближайшее время Хамидуллин хочет получить жёлтый пояс, а для этого нужно чаще побеждать на подобных соревнованиях. Вот и в финале Данияр нашёл особенный подход к сопернику.
Также на форуме проводились турнир по ката. Это – формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником. Некоторые спортсмены помимо выступлений в ката участвовали и в кумите – бою на татами. Совмещал несколько разделов каратэ и Лев Запасный.
Судейство соревнований было на самом высоком уровне. Дело в том, что руководство Федерации каратэ Башкортостана пригласило на внутренний турнир судей всероссийских категорий из других регионов. На форум приехал судейский корпус из Самарской области и республики Татарстан.
Каратисты из Башкортостана успешно провели 2021 год. Айгуль Садыкова стала бронзовым призёром первенства Европы. На турнире «Надежды России», прошедшем в декабре, спортсмены из республики привезли пять медалей различного достоинства.
Впереди у сильнейших башкирских каратистов сразу несколько соревнований. В феврале в Уфе пройдёт межрегиональный турнир «Олимпийские надежды», а летом пройдёт первенство Европы.