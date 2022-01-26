В Уфе завершился первый в 2022 году турнир по каратэ республиканского уровня

Соревнования собрали более 400 спортсменов. Помимо традиционно сильных школ каратэ Уфы и Белорецка, на форуме были представлены участники из Стерлитамака, Учалов, Кумертау и других городов республики.

Восьмилетний Данияр Хамидуллин в финальном бою встречался с соперником, который превосходил его в росте. Но это не мешало ему наносить опасные удары и постоянно контратаковать. Юный спортсмен занимается каратэ уже третий год. Данияру нравится этот вид спорта, потому что он может постоять за себя и близких. В ближайшее время Хамидуллин хочет получить жёлтый пояс, а для этого нужно чаще побеждать на подобных соревнованиях. Вот и в финале Данияр нашёл особенный подход к сопернику.

За счёт того, что надо быть внимательнее, ставить блоки и быть готовым ответить. Работать вторым номером. Данияр Хамидуллин, победитель первенства Республики Башкортостан по каратэ

Также на форуме проводились турнир по ката. Это – формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником. Некоторые спортсмены помимо выступлений в ката участвовали и в кумите – бою на татами. Совмещал несколько разделов каратэ и Лев Запасный.

Я готовился к соревнованиям целый месяц. Сегодня выступаю в кумите и командной ката. Мне нравится заниматься просто для себя и получать от этого удовольствие. Лев Запасный, победитель первенства Республики Башкортостан по каратэ

Всего в моей категории было шесть человек, я провел три боя. Я победил в финале – 5:1, но соперник был очень серьезным. Виктор Филиппов, победитель первенства Республики Башкортостан по каратэ

Судейство соревнований было на самом высоком уровне. Дело в том, что руководство Федерации каратэ Башкортостана пригласило на внутренний турнир судей всероссийских категорий из других регионов. На форум приехал судейский корпус из Самарской области и республики Татарстан.

Чужие судьи работают непредвзято, несмотря на то, что у вас есть мировые звезды, которые входят в состав сборной России. Башкирским судьям, возможно, их тяжелее судить, нам полегче, мы чужие люди. Мы в Самарской области тоже приглашаем судей из соседних регионов. Эта практика распространённая. Алексей Тарасов, судья всероссийской категории

Каратисты из Башкортостана успешно провели 2021 год. Айгуль Садыкова стала бронзовым призёром первенства Европы. На турнире «Надежды России», прошедшем в декабре, спортсмены из республики привезли пять медалей различного достоинства.

Есть ребята, выступающие во взрослой возрастной категории. Ждем от них международных результатов. Эрнест Шарафутдинов поедет на турнир серии А в Испанию, где мы ждем от него только первого места. Евгений Мещеряков, президент спортивной Федерации каратэ Республики Башкортостан