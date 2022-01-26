В Уфе завершилось первенство республики по тяжелой атлетике

В Уфе завершилось первенство Башкортостана по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. На соревнования приехали 110 участников, которые были представлены в двух возрастных и 17 весовых категориях. В турнире приняли участие тяжелоатлеты из Белорецка, Салавата, Уфы, Стерлитамака, а также Иглинского, Альшеевского и Уфимского районов. Впервые за восемь лет на республиканских соревнованиях были представлены спортсмены из Нефтекамска.