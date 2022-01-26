В Уфе завершилось первенство республики по тяжелой атлетике

В Уфе завершилось первенство Башкортостана по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. На соревнования приехали 110 участников, которые были представлены в двух возрастных и 17 весовых категориях. В турнире приняли участие тяжелоатлеты из Белорецка, Салавата, Уфы, Стерлитамака, а также Иглинского, Альшеевского и Уфимского районов. Впервые за восемь лет на республиканских соревнованиях были представлены спортсмены из Нефтекамска.

Соревнования являются отбором на первенство России, который пройдет в Старом Осколе, а также на всероссийский турнир на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова, который пройдёт в начале февраля в Московской области.

Альберт Саяхов, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Республики Башкортостан

Сильнейшей школой тяжёлой атлетики в республике является белорецкая. 15-летняя Александра Имангулова в прошлом году завоевала три медали на первенстве Европы. Ещё один белоречанин Степан Мокрушин в ноябре стал бронзовым призёром Первенства России. Для них соревнования регионального уровня являются, скорее, разминкой перед более важными предстоящими стартами.

На Европу я ездила, было достаточно волнительно. У меня были небольшие травмы, выступила я достаточно хорошо для того времени.

Александра Имангулова, мастер спорта по тяжёлой атлетике

Глобальная цель на 2022-й – первенство Европы, которое состоится в августе. Но первая цель – вылечить травму.

Степан Мокрушин, мастер спорта по тяжёлой атлетике
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