В Уфе завершилось первенство республики по тяжелой атлетике

В Уфе завершилось первенство Башкортостана по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. На соревнования приехали 110 участников, которые были представлены в двух возрастных и 17 весовых категориях. В турнире приняли участие тяжелоатлеты из Белорецка, Салавата, Уфы, Стерлитамака, а также Иглинского, Альшеевского и Уфимского районов. Впервые за восемь лет на республиканских соревнованиях были представлены спортсмены из Нефтекамска.
Сильнейшей школой тяжёлой атлетики в республике является белорецкая. 15-летняя Александра Имангулова в прошлом году завоевала три медали на первенстве Европы. Ещё один белоречанин Степан Мокрушин в ноябре стал бронзовым призёром Первенства России. Для них соревнования регионального уровня являются, скорее, разминкой перед более важными предстоящими стартами.