Башкирские спортсмены завершают подготовку к чемпионату России по спортивной борьбе

Турнир пройдет со 2 по 6 февраля в Суздале. Тренерский штаб сборной Башкортостана готовит к соревнованиям девять сильнейших борцов, которые будут бороться за медали соревнований.
Для Алана Амриева предстоящий чемпионат России станет дебютным в карьере. Прошлогодний победитель спартакиады молодёжи России закончит подготовку к первым соревнованиям в этом году раньше других. 28-го января он отправится на первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе в Казань. А сразу после этого турнира поедет на чемпионат России. Как говорит сам Алан, соревнования для него – самый легкий этап. Гораздо тяжелее проходит подготовка к стартам.
Прошлый год получился очень насыщенным на события для старшего брата Алана Адлана Амриева. Спортсмен стал финалистом первенства России, затем остановился в шаге от победы на Спартакиаде молодежи, где провести финальную схватку ему помешала травма руки. Зато на домашнем первенстве мира Адлан выполнил задачу максимум – завоевал золото. В этом году помимо предстоящего чемпионата России Амриев хочет проводить всё больше турниров по взрослым.
На турнире в Суздале ожидается порядка 300 сильнейших спортсменов страны. Из девяти башкирских спортсменов сразу для четырёх чемпионат России станет дебютным в карьере. В прошлом году единственную медаль для Башкортостана с такого турнира привёз Нохчо Лабазанов. Сейчас тренерский штаб республики рассчитывает на лучшие результаты.
За несколько дней до старта турнира борцы перешли на короткие и взрывные тренировки. Сейчас важно восстановиться и проводить не больше одного занятия в день.