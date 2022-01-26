Башкирские спортсмены завершают подготовку к чемпионату России по спортивной борьбе

Турнир пройдет со 2 по 6 февраля в Суздале. Тренерский штаб сборной Башкортостана готовит к соревнованиям девять сильнейших борцов, которые будут бороться за медали соревнований.

Для Алана Амриева предстоящий чемпионат России станет дебютным в карьере. Прошлогодний победитель спартакиады молодёжи России закончит подготовку к первым соревнованиям в этом году раньше других. 28-го января он отправится на первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе в Казань. А сразу после этого турнира поедет на чемпионат России. Как говорит сам Алан, соревнования для него – самый легкий этап. Гораздо тяжелее проходит подготовка к стартам.

Мы сейчас выходим на пик формы. Пока усердно тренируемся, восстанавливаемся. Сил должно хватить, мы всё для этого сделали. Алан Амриев, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе

Прошлый год получился очень насыщенным на события для старшего брата Алана Адлана Амриева. Спортсмен стал финалистом первенства России, затем остановился в шаге от победы на Спартакиаде молодежи, где провести финальную схватку ему помешала травма руки. Зато на домашнем первенстве мира Адлан выполнил задачу максимум – завоевал золото. В этом году помимо предстоящего чемпионата России Амриев хочет проводить всё больше турниров по взрослым.

Любой спортсмен ставит цели – первое место. Для этого мы тренируемся днём и ночью. Всех знаю, с каждым боролся. А так учебно-тренировочные схватки пошли, со всеми делал. Всех знаешь, кто куда. Идёт работа на мастерство, кто конкретно отточил свои приемы. Алан Амриев, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе

На турнире в Суздале ожидается порядка 300 сильнейших спортсменов страны. Из девяти башкирских спортсменов сразу для четырёх чемпионат России станет дебютным в карьере. В прошлом году единственную медаль для Башкортостана с такого турнира привёз Нохчо Лабазанов. Сейчас тренерский штаб республики рассчитывает на лучшие результаты.

Задачи стоят всегда занять первое место. Подготовка идет полным ходом. Сегодня контрольные встречи, на сегодняшний день ребята чувствуют себя хорошо. Рамиль Сираев, главный тренер сборной Башкортостана по греко-римской борьбе