В России на лекарства для пациентов с коронавирусом выделят более 20 млрд рублей

Правительство России выделило из резервного фонда более 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Лекарства закупит Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. После этого все приобретенные препараты будут направлены в региональные медицинские учреждения.
Более 15 млрд рублей направят на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в больницах. В частности, будет приобретено не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке закупок — не менее 3,1 тысячи флаконов сотровимаба и не менее 515 тысяч упаковок ремдесивира.
С ухудшением эпидемиологической обстановки регионы усиливают сферу здравоохранения и готовятся к новому пику заболеваемости коронавирусом.