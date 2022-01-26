В России на лекарства для пациентов с коронавирусом выделят более 20 млрд рублей

Более 15 млрд рублей направят на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в больницах. В частности, будет приобретено не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке закупок — не менее 3,1 тысячи флаконов сотровимаба и не менее 515 тысяч упаковок ремдесивира.