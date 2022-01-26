В Башкирии разыскивают мужчину, который жестоко избил продавщицу

В Бирске в одном из магазинов произошло жестокое ограбление. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

Фото №1 - В Башкирии разыскивают мужчину, который жестоко избил продавщицу

По предварительной информации, неизвестный мужчина в камуфляжном костюме избил продавщицу в небольшом магазине. Налетчик несколько раз ударил несчастную кулаком и ногой по голове. У женщины диагностировали телесные повреждения.

Как сообщает ИА «Башинформ», мужчине удалось украсть около 6 тысяч рублей. Пострадавшая госпитализирована. Поиски преступника продолжаются.

Фото: соцсети. 

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