В Башкирии пожилая пара спаслась из пожара благодаря извещателю

В Чишминском районе удалось предотвратить жуткую трагедию. Инструктор Госкомитета по ЧС сообщил, что из пожара в селе Кушкуау спаслась пожилая пара.
Супруги проснулись поздно ночью от громкого сигнала пожарного извещателя. Оказалось, на кухне загорелась розетка. Всю комнату охватило дымом. К счастью, пенсионеру удалось самостоятельно потушить возгорание.
Извещатель был установлен в доме сельчан в марте 2021 года за счет средств, выделенных из бюджета республики для категории «Одиноко проживающие граждане в возрасте от 55 лет и старше».