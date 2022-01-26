На образовательную платформу GeekBrains подали коллективный иск

Пользователи образовательной платформы GeekBrains столкнулись с проблемой возврата денежных средств при отказе от прохождения курсов. Сервис отказался от комментирования ситуации.

Коллективный иск подал 31 студент платформы, представители GeekBrains напомнили пользователям правила оферты. из них следует, что полный возврат денежных средств можно получить в течение 3 дней после покупки учебного курса.