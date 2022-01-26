Студентка из Башкирии помогла онкобольным детям

25 января в России отмечали День студента. Официально праздник начали отмечать в 2005 году, дату выбрали не случайно. Она совпадает с окончанием зимней сессии в ВУЗах.

Редакция bash.news в преддверии Дня студентов пообщалась со студенткой магистратуры Уфимского государственного нефтяного технического университета Нелли Мутугулиной. Она рассказала о своем отношении к башкирскому образованию, студенческой жизни: о том, как ВУЗ помогает ей участвовать во всероссийских конкурсах и проектах.

Башкирские вузы дают качественный фундамент для того, чтобы войти в свою профессиональную деятельность. Обязательно нужно рассматривать все варианты поступления, пролистать страницы ВУЗов в социальных сетях и подобрать для себя дополнительные образовательные программы. Нелли Мутугулина, студентка УГНТУ

В апреле 2021 года Нелли в команде студентов и преподавателей приняла участие в pr-проекте "Неделя PR и рекламы на Енисее 2021". Команды для проекта отбирали по конкурсному ролику в социальной сети TikTok, креативному дизайну баннера и научной статье. Участники прописали pr-кампанию для продвижения благотворительного фонда.

Организаторы конкурса обратили внимание на проект и помогли в его развитии. Стратегию хотят применить для продвижения благотворительного фонда из Красноярска, который занимается лечением онкобольных детей.

Активная жизнь Нелли началась именно с 1 курса в УГНТУ. После бакалавриата она решила остаться в ВУЗе и поступить на магистратуру.

ВУЗ поспособствовал моему развитию, как активного и талантливого человека. УГНТУ поощряет таких студентов. Благодаря ВУЗу я посетила много стран, первый раз в жизни стала участником международной медиаэкспедиции. Мы объехали всю Западную Сибирь, Башкирию и Москву. Если ты активный студент, то ВУЗ может помочь тебе в продвижении и будет отправлять на всероссийские и международные конкурсы. На первом курсе обучения студенты раскрываются со всех сторон. Нелли Мутугулина, студентка УГНТУ