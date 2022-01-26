Apple заплатит 100 тысяч долларов студенту

Компания Apple заплатит студенту 100 тысяч долларов, за взлом их компьютеров. Парень из Америки Райан Пикрен обнаружил уязвимость в IMac, с помощью которой можно получить данные пользователей.

Неисправность была найдена в фирменном браузере и сервисе для облачного хранения Apple. Ее уже исправили, выпустив новое обновление с настройками безопасности. Сообщается, что вознаграждение такой суммой - одно из самых крупных в истории компании.