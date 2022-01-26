В России предложили цифровую маркировку для новых видов товаров

Министерство промышленной торговли предложило ввести цифровую маркировку для овощей, фруктов и рыбных консерв. Для проверки работоспособности нововведения в России с 1 апреля запустят эксперимент по внедрению этого проекта.

После окончания эксперимента, Министерство подготовит рекомендации по введению цифровой маркировки для этих видов продуктов и передаст их Правительству России к 1 октября. Далее законопроект переработают и в 2023 году представят окончательную версию.