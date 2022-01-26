Не в России: Стриминг-сервис Disney+ запускают в 42 странах

В 42 странах запускают работу стриминг-сервиса Disney+. О старте проекта в России пока не сообщается, хотя платформа вышла на рынок еще в 2019 году.
В список новых пользователей Disney+ попали Албания, Алжир, Андорра, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Египет, Эстония, Греция, Венгрия, Ирак, Израиль, Иордания, Косово, Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Черногория, Марокко, Северная Македония, Оман, Палестина, Польша, Катар, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Южная Африка, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан и Йемен.
За все время на сервис по миру подписались 118 миллионов человек.