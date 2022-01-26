Землю у водоемов можно будет приватизировать

Госдума одобрила законопроект о приватизации земель у водоемов. Теперь запрет на строительство в зонах санитарной охраны будет ослаблен. Земельные участки во втором и первом поясах ЗСО могут быть переданы в частную собственность.

Фото №1 - Землю у водоемов можно будет приватизировать

Новый законопроект направлен на расширение возможности налогообложения. Правда, индивидуальные предприниматели не смогут сдавать в аренду частную территорию даже на безвозмездной основе.

Жители таких участков будут обязаны соблюдать нормы, чтобы избежать загрязнения воды.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии