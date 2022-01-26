В Башкирии Роспотребнадзор ищет пострадавших от недобросовестных автосалонов

Ведомство просит обратиться тех, кому навязали допуслуги, оборудование или не сообщили достоверную стоимость авто. Сотрудники управления сами выступили в роли покупателей и провели контрольную закупку.
Оксана тоже надеялась, что на новеньком автомобиле отправится домой еще до заката. Но придя в салон в час дня, женщина вышла оттуда лишь ближе к 11 ночи. Висящий на лобовом машины ценник в 1 миллион 469 тысяч рублей в документах вырос почти на полмиллиона. Дополнительно Оксане продали и брокерские услуги на 119 тысяч.
Оксана ответственно на протяжении пары месяцев вносила платежи, вдвое превышающие те, на которые рассчитывала изначально. Придя в автосалон, женщина узнала, что никакого рефинансирования ей, конечно, здесь не сделают, и 36 тысяч каждый месяц она обязана выплачивать и дальше. В такой же ситуации оказались и супруги Белякаевы. «Шкода Рапид» обошлась семейной паре более чем в 3 миллиона рублей.
В этом же помещении не так давно находился другой скандально-известный автосалон «Инкар». Бывшие арендаторы бокса, заработав себе дурную славу и тома уголовных, закрылись. Но свято место пусто не бывает, и вскоре свои двери здесь распахнул автосалон «Уфа автотрейд». Если зайти на сайт магазина и сравнить его со страницей «Инкара», можно заметить похожее оформление, акции. Но в автосалоне связь с предыдущим арендатором отрицают.
И это не единственный автосалон, на который поступают жалобы. В роли покупателей в «Автотрейд» и другие похожие маркеты отправились сотрудники Роспотребнадзора и лично убедились в нарушениях.
Если вы столкнулись с вышеперечисленным, вы можете обратиться в Роспотребнадзор. В ведомстве помогут составить претензию, исковое заявление в суд и предпримут административные меры. С таким ведением бизнеса автосалоны теперь далеко не уедут.