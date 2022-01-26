В Башкирии Роспотребнадзор ищет пострадавших от недобросовестных автосалонов

Ведомство просит обратиться тех, кому навязали допуслуги, оборудование или не сообщили достоверную стоимость авто. Сотрудники управления сами выступили в роли покупателей и провели контрольную закупку.

Оксана тоже надеялась, что на новеньком автомобиле отправится домой еще до заката. Но придя в салон в час дня, женщина вышла оттуда лишь ближе к 11 ночи. Висящий на лобовом машины ценник в 1 миллион 469 тысяч рублей в документах вырос почти на полмиллиона. Дополнительно Оксане продали и брокерские услуги на 119 тысяч.

Я увидела ежемесячный платеж и сказала, что меня такая сумма не устраивает, я не смогу столько платить. Они ответили, что если два месяца я буду платить в срок, то потом смогу сделать рефинансирование. Оксана Атакишиева

Оксана ответственно на протяжении пары месяцев вносила платежи, вдвое превышающие те, на которые рассчитывала изначально. Придя в автосалон, женщина узнала, что никакого рефинансирования ей, конечно, здесь не сделают, и 36 тысяч каждый месяц она обязана выплачивать и дальше. В такой же ситуации оказались и супруги Белякаевы. «Шкода Рапид» обошлась семейной паре более чем в 3 миллиона рублей.

Обещали, что ежемесячный платеж будет 12 495 рублей, по факту вышло 37 тысяч. Потом обещали сделать перерасчет, но понятно, что этого не состоится. Просто ввели в заблуждение, обманули, эта схема у них уже отработана. Артём и Александра Белякаевы

В этом же помещении не так давно находился другой скандально-известный автосалон «Инкар». Бывшие арендаторы бокса, заработав себе дурную славу и тома уголовных, закрылись. Но свято место пусто не бывает, и вскоре свои двери здесь распахнул автосалон «Уфа автотрейд». Если зайти на сайт магазина и сравнить его со страницей «Инкара», можно заметить похожее оформление, акции. Но в автосалоне связь с предыдущим арендатором отрицают.

И это не единственный автосалон, на который поступают жалобы. В роли покупателей в «Автотрейд» и другие похожие маркеты отправились сотрудники Роспотребнадзора и лично убедились в нарушениях.

Навязывают допуслуги или товары, потребителю не предоставляют достоверную информацию о цене автомобиля, а также обязывают заключать необязательные договоры. Например, вам говорят, что вы обязаны приобрести брокерские услуги. Альмира Идрисова, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан