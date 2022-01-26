В Башкирии Роспотребнадзор ищет пострадавших от недобросовестных автосалонов

Ведомство просит обратиться тех, кому навязали допуслуги, оборудование или не сообщили достоверную стоимость авто. Сотрудники управления сами выступили в роли покупателей и провели контрольную закупку.

Оксана тоже надеялась, что на новеньком автомобиле отправится домой еще до заката. Но придя в салон в час дня, женщина вышла оттуда лишь ближе к 11 ночи. Висящий на лобовом машины ценник в 1 миллион 469 тысяч рублей в документах вырос почти на полмиллиона. Дополнительно Оксане продали и брокерские услуги на 119 тысяч.

Я увидела ежемесячный платеж и сказала, что меня такая сумма не устраивает, я не смогу столько платить. Они ответили, что если два месяца я буду платить в срок, то потом смогу сделать рефинансирование.

Оксана Атакишиева

Оксана ответственно на протяжении пары месяцев вносила платежи, вдвое превышающие те, на которые рассчитывала изначально. Придя в автосалон, женщина узнала, что никакого рефинансирования ей, конечно, здесь не сделают, и 36 тысяч каждый месяц она обязана выплачивать и дальше. В такой же ситуации оказались и супруги Белякаевы. «Шкода Рапид» обошлась семейной паре более чем в 3 миллиона рублей.

Фото №1 - В Башкирии Роспотребнадзор ищет пострадавших от недобросовестных автосалонов

Обещали, что ежемесячный платеж будет 12 495 рублей, по факту вышло 37 тысяч. Потом обещали сделать перерасчет, но понятно, что этого не состоится. Просто ввели в заблуждение, обманули, эта схема у них уже отработана.

Артём и Александра Белякаевы

В этом же помещении не так давно находился другой скандально-известный автосалон «Инкар». Бывшие арендаторы бокса, заработав себе дурную славу и тома уголовных, закрылись. Но свято место пусто не бывает, и вскоре свои двери здесь распахнул автосалон «Уфа автотрейд». Если зайти на сайт магазина и сравнить его со страницей «Инкара», можно заметить похожее оформление, акции. Но в автосалоне связь с предыдущим арендатором отрицают.

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И это не единственный автосалон, на который поступают жалобы. В роли покупателей в «Автотрейд» и другие похожие маркеты отправились сотрудники Роспотребнадзора и лично убедились в нарушениях.

Навязывают допуслуги или товары, потребителю не предоставляют достоверную информацию о цене автомобиля, а также обязывают заключать необязательные договоры. Например, вам говорят, что вы обязаны приобрести брокерские услуги.

Альмира Идрисова, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Если вы столкнулись с вышеперечисленным, вы можете обратиться в Роспотребнадзор. В ведомстве помогут составить претензию, исковое заявление в суд и предпримут административные меры. С таким ведением бизнеса автосалоны теперь далеко не уедут.

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