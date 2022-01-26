В Башкирии задержали грабителя, жестоко избившего продавщицу

Пустила погреться и едва не лишилась жизни. Полицейские задержали мужчину, который зверски избил продавщицу магазина. Инцидент произошел ранним утром в Бирске на улице Мира.
Все детали происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Закончив измываться над женщиной, злоумышленник открыл кассу и похитил 6 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника – ранее судимого 29-летнего местного жителя. Мужчину задержали в одном из населенных пунктов Балтачевского района. Возбуждено уголовное дело.