В Башкирии задержали грабителя, жестоко избившего продавщицу

Пустила погреться и едва не лишилась жизни. Полицейские задержали мужчину, который зверски избил продавщицу магазина. Инцидент произошел ранним утром в Бирске на улице Мира.

Все детали происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. Закончив измываться над женщиной, злоумышленник открыл кассу и похитил 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника – ранее судимого 29-летнего местного жителя. Мужчину задержали в одном из населенных пунктов Балтачевского района. Возбуждено уголовное дело.

Фото №1 - В Башкирии задержали грабителя, жестоко избившего продавщицу
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