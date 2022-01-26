В Уфе активисты ОНФ провели рейд по пунктам приема металла

ОНФ призывает правоохранителей бороться с нелегальными пунктами приёма металла. Общественники проверил очередной рейд. Несколько точек обнаружили прямо в центре Уфы.
Чаще всего металлоприёмки располагаются в гаражах. Подобные точки мобильны. Закрываясь в одном боксе, они вскоре начинают работу поблизости в другом. Возле таких приёмок скапливаются асоциальные личности, так как в большинстве пунктов расплачиваются «жидкой валютой» и не брезгуют принимать краденое.
Активисты считают, что сотрудники полиции могут иметь отношение к этому бизнесу, так как система поражает своим размахом, слаженностью и открытостью работы, а также объёмами принимаемого вторсырья.