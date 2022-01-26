В Уфе активисты ОНФ провели рейд по пунктам приема металла

ОНФ призывает правоохранителей бороться с нелегальными пунктами приёма металла. Общественники проверил очередной рейд. Несколько точек обнаружили прямо в центре Уфы.

Чаще всего металлоприёмки располагаются в гаражах. Подобные точки мобильны. Закрываясь в одном боксе, они вскоре начинают работу поблизости в другом. Возле таких приёмок скапливаются асоциальные личности, так как в большинстве пунктов расплачиваются «жидкой валютой» и не брезгуют принимать краденое.

Активисты считают, что сотрудники полиции могут иметь отношение к этому бизнесу, так как система поражает своим размахом, слаженностью и открытостью работы, а также объёмами принимаемого вторсырья.

Фото №1 - В Уфе активисты ОНФ провели рейд по пунктам приема металла

Здесь должна быть системная работа и межведомственное взаимодействие. Такие приемные пункты без покровительства правоохранительных органов не могут работать. У нас есть все основания полагать, что их кто-то, грубо говоря, крышует. Мы хотим от имени регионального штаба ОНФ обратиться к прокурору республики: в этой сфере нужно наводить порядок.

Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Республике Башкортостан
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