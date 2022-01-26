В Уфе активисты ОНФ провели рейд по пунктам приема металла

Здесь должна быть системная работа и межведомственное взаимодействие. Такие приемные пункты без покровительства правоохранительных органов не могут работать. У нас есть все основания полагать, что их кто-то, грубо говоря, крышует. Мы хотим от имени регионального штаба ОНФ обратиться к прокурору республики: в этой сфере нужно наводить порядок.

Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Республике Башкортостан