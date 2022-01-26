Развитие экономики и газификация республики: как Башкирия взаимодействует с «Газпромом»

В Башкортостане в прошлом году объем транспорта газа впервые в истории составил почти 109 миллиардов кубометров. На заседании межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия республики с организациями «Газпрома» обсудили дальнейшую работу по догазификации населенных пунктов. Глава региона Радий Хабиров также отметил, что нужно расширять сеть газовых автозаправок и увеличивать автопарк общественного транспорта и коммунальной техники, работающих на голубом топливе.

Предприятия «Газпрома» в Башкортостане не только одни из самых крупных, но и современных. Сложные процессы автоматизированы, за всеми действиями на газотранспортной магистрали, по которой в прошлом году прокачали почти 109 миллиардов кубометров голубого топлива, специалисты следят в онлайн-режиме. Но есть вопросы, которые требуют ручного управления. Их обсудили на очередном заседании межведомственной комиссии по взаимодействию республики и «Газпрома». Одна из главных тем – газификация населённых пунктов. Совместная программа рассчитана до 2025 года.

13 с половиной миллиардов рублей придут в нашу республику. Что это значит? Это значит, в 25 тысяч домов и в 300 социальных объектов придёт газ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров отметил, что несмотря на пандемийный год, по итогам 2021-го экономика республика показала рост. И в этом есть заслуга в том числе и предприятий «Газпрома». Компания реализует план по созданию в регионе третьего по величине в России газохимического кластера на базе «Газпром нефтехим Салават». Ещё один крупный проект работает при поддержке ОДК-УМПО.

Мы широкоформатно, индустриально начали развивать тему о том, что боевые двигатели нашего ОДК-УМПО ставятся на перекачку газа, то есть на гражданские рельсы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане на данный момент открыта и работает 41 газовая заправка. По количеству станций компримированного газа Башкортостан делит первое место с Ульяновской областью среди регионов России. И в ближайшее время этот показатель будет улучшен. Параллельно увеличивается количество автобусов, коммунальной и дорожной техники, работающих на голубом топливе. В самой компании «Газпром трансгаз Уфа» приоритетным считают не только выполнение обязательств по транспортировке газа, но и уверенное прохождение республикой отопительного сезона.

Отличительной способностью последних лет стало то, что март – это тоже зимний период. Должен сказать, что сегодня наша газотранспортная система, которая проходит по РБ – это Новопсковский коридор магистрального газопровода, работает с загрузкой 96-98 процентов. Это очень серьезно. Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»

В прошлом году потребителям республики было поставлено почти 16 миллиардов кубометров газа. И чтобы вся система работала как часы, немалые средства вкладываются в модернизацию и строительство новых газопроводов и газораспределительных станций по всему региону. Важная задача, решение которой обеспечит безопасность эксплуатации объектов и бесперебойные поставки. Развивают и новые направления. В Салавате построят комплекс сжижения газа. Потенциальным потребителем такого топлива станет железнодорожный транспорт – маневровые локомотивы в газовом исполнении.

На самом деле это большая экономия, и для населения это, конечно, экология. В марте мы заходим на землю, и уже в конце года планируем пуско-наладочные работы на заводе. Алексей Кахидзе, председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ Технологии»

На межведомственной комиссии также обсудили план догазификации населенных пунктов. В республике в программу включено свыше 130 тысяч домовладений. В «Газпром газораспределение Уфа» уже поступило 19 тысяч заявок.

В ближайшие 3-4 года мы процент газификации в республике этими усилиями увеличим почти на 10 процентов. Где-то с 84% до 94% – мы газифицируем всю республику. Это огромный процент. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан