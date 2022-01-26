Как жителям Башкирии получить соцпомощь и открыть свое дело

В 2021 году более тысячи жителей республики открыли свое дело при поддержке государства. Речь идет об адресной соцпомощи на основе социального контракта. Защитив свой проект, соискатели получили зеленый свет для запуска бизнеса и финансовую поддержку.
Готовить нужно только с хорошим настроением и улыбкой, уверена Галина Лобанова. Ну и, конечно, строго соблюдая все пропорции. Мастер говорит: кондитерская сфера во многом творческая. Предела совершенству нет. В прошлом году профессиональный кондитер задумалась об открытии своего дела. И решила поучаствовать в программе адресной соцпомощи.
Эти деньги позволили приобрести конвектомат, расстоечный шкаф и холодильник. Плюс Галина привлекла дополнительные средства и в начале этого года запустила свой кондитерский цех. В запасе у женщины не один десяток рецептов. И сегодня она решила приготовить пирожные Павловой для нас.
В минувшем году более тысячи жителей республики получили подобную поддержку на открытие своего дела. На это было выделено около 260 млн рублей.
В эту цифру входят не только новоиспеченные бизнесмены, но и те, кто захотел пройти курсы обучения по новой специальности, развивать личное подсобное хозяйство, а также получатели выплат для преодоления трудных жизненных ситуаций. А у Галины Лобановой тем временем большие планы. Ведь она намерена не только выпекать пирожные, но и проводить мастер-классы, чтобы делиться со всеми желающими тайнами сладких рецептов.