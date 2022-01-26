Как жителям Башкирии получить соцпомощь и открыть свое дело

В 2021 году более тысячи жителей республики открыли свое дело при поддержке государства. Речь идет об адресной соцпомощи на основе социального контракта. Защитив свой проект, соискатели получили зеленый свет для запуска бизнеса и финансовую поддержку.

Готовить нужно только с хорошим настроением и улыбкой, уверена Галина Лобанова. Ну и, конечно, строго соблюдая все пропорции. Мастер говорит: кондитерская сфера во многом творческая. Предела совершенству нет. В прошлом году профессиональный кондитер задумалась об открытии своего дела. И решила поучаствовать в программе адресной соцпомощи.

Многие боятся идти по этой программе, потому что думают, что там нужно делать какие-то немыслимые вещи, на самом деле все гораздо проще. Пишете бизнес-план, защищаете его. Уже в течение недели я получила 250 тысяч рублей. Галина Лобанова, шеф-кондитер

Эти деньги позволили приобрести конвектомат, расстоечный шкаф и холодильник. Плюс Галина привлекла дополнительные средства и в начале этого года запустила свой кондитерский цех. В запасе у женщины не один десяток рецептов. И сегодня она решила приготовить пирожные Павловой для нас.

В минувшем году более тысячи жителей республики получили подобную поддержку на открытие своего дела. На это было выделено около 260 млн рублей.

В Уфе такую помощь получили 158 человек, в республике – порядка 5 тысяч человек. Ридан Ахьямов, директор центра занятости населения г. Уфы