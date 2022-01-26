В Башкирии волонтерский центр «Наша забота» принял более 200 тысяч звонков

Более 200 тысяч звонков со всей республики принял волонтерский центр «Наша забота» с начала пандемии коронавируса. Добровольцы помогают решить проблемы, с которыми обращаются жители. Самые распространенные – запись к врачу, вопросы о вакцинации, а также получение бесплатного продуктового набора.

Певец Радиф Зарипов отвечает на первый звонок колл-центра «Наша забота» немного неуверенно и подглядывает в рекомендации. Говорит, стал волонтером по зову сердца. Считает своим долгом до конца служить людям.

Мы не должны оставаться в стороне. Так как я артист, и мы также работаем для народа. И поэтому я тоже думаю, что это наша обязанность – приносить людям радость. Радиф Зарипов, певец

Радиф Зарипов не только поработал в колл-центре, но и поучаствовал в доставке продуктовых наборов. Каждому нуждающемуся он пожелал здоровья. Собеседники признались, что такое теплое отношение помогает им выздоравливать.

Гульшат Каюмова – автоволонтер в центре «Наша забота». Уже два года помогает врачам быстрее и с комфортом добираться до пациентов. В этом она видит свое призвание.

Я все меры соблюдаю. Все равно же надо как-то помогать. Гульшат Каюмова, автоволонтер центра «Наша забота»

Центр «Наша забота» работает с марта 2020 года и за это время принял уже более 200 тысяч звонков по всей республике. Обратиться за помощью может любой. Номер телефона горячей линии Антиковидного ситуационного центра Башкортостана: 218-19-19, номер центра «Наша забота»: 8-800-201-89-03.

Тут даже просто поговорить – это очень помогает. Кому-то поможем записаться, кого-то проконсультируем, кого-то просто выслушаем. Гульшат Мухаметшина, куратор проекта «Наша забота»