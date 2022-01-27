В Башкирии в двух районах введен карантин из-за чумы свиней

В Стерлитамакском и Аургазинском районах введен карантин по африканской чуме свиней. Глава Башкирии подписал указ об ограничительных мерах.
Первую вспышку зафиксировали на подсобном хозяйстве в селе Кармаскалы Стерлитамакского района. На ферме погибло 9 животных. Предварительной причиной заражения стало скармливание свиньям пищевых отходов. На месте вспышки проводятся мероприятия по ликвидации последствий.
В угрожаемую зону отнесены деревни Муравей, Восточный, села Асаво-Зубово, Буриказганово, Кармаскалы, Новое Барятино, Рощинский, Старое Барятино, Талачево, Стерлитамакского района. На этой территории запрещается вывоз, реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления; вывоз и пересылка продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней; заготовка и вывоз кормов; все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.