В Башкирии в двух районах введен карантин из-за чумы свиней

В угрожаемую зону отнесены деревни Муравей, Восточный, села Асаво-Зубово, Буриказганово, Кармаскалы, Новое Барятино, Рощинский, Старое Барятино, Талачево, Стерлитамакского района. На этой территории запрещается вывоз, реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления; вывоз и пересылка продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней; заготовка и вывоз кормов; все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.