В Уфу поступит ещё одна партия автобусов из Москвы

В Уфе вновь пополнится автобусный парк. В Башкирию поступит очередная партия бывших в употреблении «ЛиАЗов» из Москвы.

В столице появятся автобусы большого и сверхбольшого класса. Уфа получит транспорт на безвозмездной основе в рамках сотрудничества между двумя столицами.