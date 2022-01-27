В Уфу поступит ещё одна партия автобусов из Москвы

В Уфе вновь пополнится автобусный парк. В Башкирию поступит очередная партия бывших в употреблении «ЛиАЗов» из Москвы.
В столице появятся автобусы большого и сверхбольшого класса. Уфа получит транспорт на безвозмездной основе в рамках сотрудничества между двумя столицами.
Напомним, с декабря 2021 года уже получено 9 автобусов. На данный момент они находятся на территории Троллейбусного депо №1. Автобусы находятся в удовлетворительном состоянии. На следующей неделе ожидается поступление ещё 6 автобусов.