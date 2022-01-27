В Башкирии в аварии с КамАЗом пострадали три человека

34-летний житель Буздякского района на ВАЗ-2112 попытался обогнать грузовик КамАЗ. К сожалению, совершить манёвр не удалось – грузовое авто совершало поворот налево и столкнулось с легковушкой.

В аварии пострадали водитель и пассажиры 59 и 33 лет отечественного автомобиля. Они получили травмы различной степени тяжести и обратились к медикам. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выяснят правоохранители.