В Башкирии в аварии с КамАЗом пострадали три человека

Накануне, 26 января, в Благоварском района произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на 19 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли.

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34-летний житель Буздякского района на ВАЗ-2112 попытался обогнать грузовик КамАЗ. К сожалению, совершить манёвр не удалось – грузовое авто совершало поворот налево и столкнулось с легковушкой.

В аварии пострадали водитель и пассажиры 59 и 33 лет отечественного автомобиля. Они получили травмы различной степени тяжести и обратились к медикам. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выяснят правоохранители.

Фото: ГИБДД РБ. 

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