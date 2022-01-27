Стало известно состояние пострадавшей в пожаре на заводе в Уфе

Руководитель пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина рассказала о состоянии пострадавшей в пожаре сотрудницы УМПО.

Напомним, 17 января в сборочном цехе завода произошёл хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина. В инциденте серьёзно пострадали две сотрудницы.

Состояние одной из них оценивается как крайне тяжелое. Женщина получила 90% ожогов тела. Сейчас пациентка находится в больнице №18 в медикаментозном сне.

Ещё одна пострадавшая трагически скончалась. Она также получила 90% ожогов тела, но врачам не удалось спасти пострадавшую. 23 января семья и близкие простились с работницей цеха.