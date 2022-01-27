В Башкирии проходят концерты памяти Васили Фаттаховой

Популярная певица скончалась шесть лет назад. Ее трагическая смерть потрясла тысячи людей. Накануне концерты в честь артистки Васили Фаттаховой состоялись в Уфе и Стерлитамаке.

Звезды башкирской и татарской эстрады исполнили знаменитые хиты. По словам супруга заслуженной певицы Ильгиза Абдракипова, для слушателей и поклонников творчества Васили Фаттаховой были организованы подарочные наборы, выпущенные в память о певице. (Их можно приобрести в зданиях, где проходит концерт). Основу набора составляет сборник из 63 песен.