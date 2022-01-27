Ученики башкирского технопарка «Кванториум» стали победителями «Робофеста»

Ученики технопарка «Кванториум» стали победителями «Робофеста».Они создали управляемую теплицу. Проект возможно реализовать и в реальности, утверждают авторы идеи. Для этого нужно провести к теплице датчики и насосы для автополива.

Не всегда у человека есть возможность приехать на дачу и полить растения. Такая теплица может и полить, и отрегулировать температуру и влажность.

В кванториуме, работающем на базе Стерлитамакского лицея с сентября 2021 года, закупили новое оборудование на более чем 20 миллион рублей. По словам руководителя организации, это позволит овладеть новыми компетенциям и знаниями. Многие учебные программы разработали сами педагоги. Для этого пять преподавателей прошли подготовку.