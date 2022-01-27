В Башкирии продолжается работа по совершенствованию организации питания в школах

В Башкирии ведется системная работа по совершенствованию организации питания школьников. Ещё год назад дети и родители жаловались на качество еды, на её вкус и температуру. Но теперь качество блюд значительно улучшилось. Об этом говорят минимальные жалобы на качество питания в школах республики.
ИА «Башинформ» разобрался, что привело к улучшению качества продуктов и питания в целом, что сделало питание разнообразном и полезным для детей.
О необходимости качественного питания школьников, как важной части укрепления их здоровья, постоянно говорит Глава Башкортостана Радий Хабиров. И в целом, этому вопросу в последние годы уделяется пристальное внимание властей. Республика стала участником всероссийского пилотного проекта «Укрепление общественного здоровья», в рамках которого прививается культура здорового питания как детям, так и взрослым.
Начиная с 2018 года, в регионе произошло существенное улучшение материально-технической базы школьных пищеблоков.
Как сообщили «Башинформу» в Минторговли РБ, 11 операторов, организующих питание школьников, в 20 районах произвели косметические ремонты производственных цехов, дооснастили необходимым оборудованием и инвентарем. Общий объем вложений составил 32,6 млн рублей. За три года отремонтированы 44 школьные столовые, закуплено новое оборудование для 321 школьной столовой. В 2022 году запланировано отремонтировать и переоборудовать 80 пищеблоков, до 2026 года — ещё 637 школьных столовых.
Технологи, врачи-диетологи, врачи-гигиенисты совместно разработали меню, которое затем рассматривалось школьными родительскими комитетами. После их одобрения было получено положительное заключение от Центра гигиены и эпидемиологии, после — от управления Роспотребнадзора по РБ. Также сформированы базовые меню для детей, страдающих сахарным диабетом, фенилкетонурией. «Очень вкусно, всё съедаем до последнего. Дают картофельное пюре, котлеты, кашу овсяную, запеканку, чай, йогурты, иногда соки дают, яблоки и омлеты», - отзываются теперь о своей школьной еде ученики уфимской гимназии №121.
По мнению специалистов Роспотребнадзора, в целом ситуация в обеспечении школьников качественным питанием меняется в лучшую сторону, однако меню еще нужно дорабатывать с точки зрения микронутриентного состава. Так как в республике наблюдается нехватка йода, управление предлагает использовать при приготовлении еды для детей продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. Кроме того, детям хотят давать витаминизированные напитки промышленного выпуска. Минторг РБ одобрил идею и предложил реализовывать ее постепенно. Предлагается начать с районов, где показатели по микронутриентной недостаточности превышают среднереспубликанские значения или где наблюдается высокий прирост за последние пять лет. Это Сибай, Кумертау, Мечетлинский, Кигинский, Мелеузовский, Туймазинский, Белокатайский, Аскинский, Уфимский, Белорецкий районы. Там школы и детские сады обеспечат молочной продукцией и хлебобулочными изделиями, обогащенными йодом. Конкретный список учреждений, которые будут участвовать в программе, определят в скором времени.
Также нужно отметить, что организация питания школьников в республике стала максимально открытой и прозрачной. Начались и проводятся на регулярной основе выездные проверки школьного питания, которые позволяют оперативно реагировать на поступающие сигналы. Кроме того, родители теперь могут сами контролировать, чем кормят их детей — через сайты школ и через личный кабинет родителей в системе ГИС «Единая образовательная среда Республики Башкортостан».
Как сообщили «Башинформу» в Минобразования РБ, в республике за счет федерального и республиканского финансирования организовано бесплатное горячее питание учеников 1- 4 классов. Кроме того, школьникам 5-11 классов из многодетных малообеспеченных семей, обучающимся в I смену, предоставляется бесплатный завтрак, тех, кто учится во II смену, бесплатно кормят обедом. Ученикам с ОВЗ и инвалидностью положено двухразовое бесплатное питание.
Таким образом, благодаря системной работе в республике значительно снизились нарушения, а также количество жалоб со стороны родителей на школьное питание. Если в прошлом учебном году Минторговли РБ отработал порядка 400 обращений, то в 2021-2022 учебном году поступило 56 обращений. Положительную тенденцию отмечают и специалисты Центра управления республикой. Если в первом квартале прошлого года система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала 350 обращений жителей по питанию школьников, то к концу 2021 года было только 57 жалоб.
На оперативном совещании 24 января этого года Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что нужно продолжать проводить разъяснительную работу взрослым и детям в школах о пользе здорового питания.
Фото: ИА Башинформ.