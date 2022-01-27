В Башкирии продолжается работа по совершенствованию организации питания в школах

По мнению специалистов Роспотребнадзора, в целом ситуация в обеспечении школьников качественным питанием меняется в лучшую сторону, однако меню еще нужно дорабатывать с точки зрения микронутриентного состава. Так как в республике наблюдается нехватка йода, управление предлагает использовать при приготовлении еды для детей продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. Кроме того, детям хотят давать витаминизированные напитки промышленного выпуска. Минторг РБ одобрил идею и предложил реализовывать ее постепенно. Предлагается начать с районов, где показатели по микронутриентной недостаточности превышают среднереспубликанские значения или где наблюдается высокий прирост за последние пять лет. Это Сибай, Кумертау, Мечетлинский, Кигинский, Мелеузовский, Туймазинский, Белокатайский, Аскинский, Уфимский, Белорецкий районы. Там школы и детские сады обеспечат молочной продукцией и хлебобулочными изделиями, обогащенными йодом. Конкретный список учреждений, которые будут участвовать в программе, определят в скором времени.