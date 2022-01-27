Вахтовик из Башкирии укусил полицейского за руку

26 января перед судом в Тюмени предстал 52-летний вахтовик из Башкирии. Мужчину обвинили в нападении на полицейского.

18 июля прошлого года обвиняемый возвращался на поезде домой с вахты в Когалыме. Во время пути мужчина перебрал с алкоголем и начал дебоширить – сквернословил, ругался с пассажирами и проводниками. На нерадивого пассажира обратили внимание сотрудники полиции, которые дежурили в поезде.

Полицейский попросил дебошира предоставить документы, собрать вещи и покинуть вагон на ближайшей станции. На это буйный пассажир отреагировал агрессивно и бросился на сотрудника полиции. Когда на мужчину хотели надеть наручники, он укусил полицейского за руку.