В Башкирии пассажирка выпала из машины на полном ходу

Сегодня, 27 января, в Белорецком районе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента сообщает ГИБДД региона.

Фото №1 - В Башкирии пассажирка выпала из машины на полном ходу

На 208 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк двигалось авто «Шевроде Нива» под управлением 70-летнего мужчины. На пассажирском сидении находилась 32-летняя женщина. В один момент на полном ходу пассажирка открыла дверь автомобиля и выпала из салона.

Женщина получила серьёзные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Произошедшее расследуют инспекторы ГИБДД, а также сотрудники следственного комитета.  

Фото: ГИБДД РБ. 

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