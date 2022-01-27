В Башкирии пассажирка выпала из машины на полном ходу

На 208 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк двигалось авто «Шевроде Нива» под управлением 70-летнего мужчины. На пассажирском сидении находилась 32-летняя женщина. В один момент на полном ходу пассажирка открыла дверь автомобиля и выпала из салона.