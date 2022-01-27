В России выявили 88 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В России вновь был побит антирекорд по суточному количеству заболевших. За последние сутки коронавирус выявили у 88 816 человек. Общий показатель достиг 11 404 617. С выздоровлением за сутки выписали 29 754 пациента (10 129 691), а скончались – 665 (328 770). Госпитализация потребовалась 12 807 заболевшим.